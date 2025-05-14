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Meloni, Erdoğan’a Teşekkürlerini İletti

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GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile önemli bir telefon görüşmesi yaptı. İtalya Başbakanlığı’nın görüşmeye dair yaptığı yazılı açıklamada, iki liderin İstanbul’un Ukrayna ile Rusya arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yapma konusundaki Türkiye’nin hazırlığı üzerine diplomatik perspektifleri tartıştıkları belirtildi. Açıklamada, “Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışa verdikleri desteği yinelediler” ifadesine yer verildi.

TEŞEKKÜR VE BEKLENTİLER

Açıklamada, Başbakan Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çatışmayı sona erdirecek müzakere edilmiş bir çözüme yönelik girişimlerinden dolayı teşekkür etti. Meloni, Ukrayna’nın Rusya’nın en üst düzeyde yapılacak görüşmelere davetini olumlu yanıtlamasını beklediğini ve barış istekliliğini somut bir şekilde gösterecek 30 günlük tam ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesini vurguladı.

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