Meloni: Vatikan Ve Papa Hazır

GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Meloni, Roma’da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD ve Avrupa’daki liderlerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Meloni, “Vatikan’ın ve Papa’nın desteği çok değerli” ifadesini kullandı. Bu toplantıda, Papa 14. Leo, Meloni ile yaptığı görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu onayladı.

GÖRÜŞMELERDE YER VE ZAMAN BELİRSİZLİĞİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki görüşmenin nerede yapılacağı konusunda henüz bir karar alınmadığını vurguladı. Meloni, danimarkalı mevkidaşıyla yaptığı toplantıda, “Bugünlerde ABD’nin yanı sıra çeşitli Avrupalı liderlerle de sürekli temas halindeyiz. Birkaç saat önce Başkan Trump ile görüştüm. Yeni bir görüşme turu başlatmak için çalışıyoruz, herkes katkıda bulunuyor. Vatikan’ın ve Papa’nın ulaşılabilirliği çok değerli” şeklinde konuştu.

UMUT VERİCİ MÜZAKERELER

Meloni, Ukrayna konusunda teknik düzeyde başlatılacak müzakereler için çeşitli seçenekler bulunduğunu ve bu seçeneklerin uygulanabilirliğinin teyit edilmesi gerektiğini ifade etti. “Tarih ve yerden bağımsız olarak önceliğimiz, tüm tarafların ilerleme sağlamaya ve ateşkes ile barışa ulaşmaya istekli olduklarını göstermek istedikleri ciddi müzakerelerdir.” dedi ve ayrıca “Teknik düzeyde müzakereleri başlatmak ve ardından siyasi düzeye geçmek için birçok Avrupa ve Amerikan lideriyle çalışıyoruz. Bu bağlamda Vatikan’ın desteğini özellikle değerli buluyorum.” şeklinde ekledi.

PAPA 14. LEO’NUN TEKLİFİ

Papa 14. Leo, Meloni ile gerçekleştirdiği görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov, Vatikan’ın bu teklifini değerlendirirken, ilerleyen dönemde yapılacak görüşmelerin zaman ve mekanının henüz kesinleşmediğini aktardı.