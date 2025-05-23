Meloni: Vatikan Ve Papa Hazır

GÖRÜŞMELERDE VATİKAN’IN ROLÜ

Meloni, Roma’da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yaptığı görüşmede, ABD ve Avrupa liderleriyle sürekli iletişimde olduklarını vurguladı. Vatikan’ın ve Papa’nın desteğinin çok değerli olduğunu belirtti. Papa 14. Leo, Meloni ile yaptığı görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere Vatikan’ın ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu teyit etti.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞMEYİ BELİRLEME ÇALIŞMALARI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki görüşmenin yeri konusunda henüz karar alınmadığını aktardı. Meloni, devam eden görüşmeleri hakkında, “Bugünlerde ABD’nin yanı sıra çeşitli Avrupalı liderlerle de sürekli temas halindeyiz. Birkaç saat önce Başkan Trump ile görüştüm. Yeni bir görüşme turu başlatmak için çalışıyoruz ve herkes katkıda bulunuyor. Vatikan’ın ve Papa’nın ulaşılabilirliği çok değerli.” ifadelerini kullandı.

TEKNİK MÜZAKERELERİN ÖNEMİ

Meloni, Ukrayna konusunda teknik düzeyde müzakereler için farklı seçeneklerin mevcut olduğunu ve bunların uygulanabilirliğinin, aktörlerin uygunluğunun teyit edilmesi gerektiğini ifade etti. Meloni, “Tarih ve yerden bağımsız olarak önceliğimiz, tüm tarafların ilerleme sağlamaya ve ateşkes ile barışa ulaşmaya istekli olduklarını göstermek istedikleri ciddi müzakerelerdir. Teknik düzeyde müzakereleri başlatmak ve ardından siyasi düzeye geçmek için birçok Avrupa ve Amerikan lideriyle çalışıyoruz. Bu bağlamda Vatikan’ın desteğini özellikle değerli buluyorum.” şeklinde konuştu.

PAPA’NIN TEKLİFİ VE KREMLİN’İN YANITI

Papa 14. Leo, Meloni ile yaptığı görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak müzakerelere Vatikan’ın ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Vatikan’ın bu teklifini değerlendirirken, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak bir sonraki görüşmenin yerinin henüz kesinleşmediğini ifade etti.