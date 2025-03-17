Meloni ve Ürdün Kralı Abdullah Görüştü

RESMİ ZİYARET KAPSAMINDA İTALYA’YA GİDEN ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İtalya’ya yaptığı resmi ziyareti tamamladı. Başkent Roma’da gerçekleştirdiği temaslar sırasında, Başbakanlık Sarayı Chigi’de İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu görüşmede Gazze’deki insani durumun öncelikli olarak ele alındığı ifade edildi. Açıklamada, “Görüşme kapsamında iki lider, Türkiye’nin ‘Gazze için Gıda’ girişimi ile beraber, İtalya’nın Savunma Bakanlığı helikopterleriyle katkıda bulunduğu Ürdün’ün havadan yardım girişimi çerçevesinde insani yardım alanındaki işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi” şeklinde bilgiler verildi.

MELOMİ’DEN ÜRDÜN’E DESTEK AÇIKLAMASI

Meloni, görüşmede Ürdün’ün Orta Doğu’daki barış ve diyalog konusundaki önemine destek verdi. Yapılan açıklamada, “Görüşmede ayrıca Suriye’deki durum da gündeme geldi. Şiddetin sona ermesi ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir geçiş sürecinin gerekliliği vurgulandı” denildi. Ekonomik toparlanmanın, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde dönüşlerini sağlamak için kritik bir adım olduğu da ifade edildi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI TERÖRLE MÜCADELE

Görüşmenin sonunda, ikili ilişkilerin oldukça güçlü olduğu kaydedildi. İki lider, ayrıca uluslararası terörle mücadelede işbirliğini artırmayı hedefleyen Akabe Süreci toplantısının, Batı Afrika bölgesine odaklanarak bu yıl içinde Roma’da düzenlenmesi konusunda da anlaşmaya vardı. Kral Abdullah, Roma’da ayrıca İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile de görüştü.