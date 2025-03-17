Meltem Beydilli Vurgunda Kilit İsim Mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti’nin yasadışı bahis çetelerine yönelik başlattığı operasyon, finans ve medya alanında büyük bir sarsıntıya yol açtı. Pozitif Bank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un gözaltına alındığı bu soruşturmada, oyuncu Meltem Beydilli, annesi ve emekli albay Yavuz Fildiş gibi isimlerin çete üyesi oldukları suçlamasıyla gündeme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Pozitif Bank’ın yönetimini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrettiğini açıkladı. Erkan Kork’un bahis gelirleriyle oluşturduğu iddia edilen yapı, büyük bir çöküş tehlikesiyle karşı karşıya.

ŞATAFATLI AÇILIŞLAR VE BOŞ KÜNYE

Erkan Kork, Flash TV’yi devraldıktan sonra lüks açılışlar ve gösterişli etkinliklerle dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu operasyonun ardından, Kork’un yasadışı bahis gelirleri ile bu yatırımları gerçekleştirdiği iddia edildi. Soruşturmada, 6,9 milyar TL’lik mal varlığına el konulurken, Flash TV’nin internet sitesinde yer alan künye sayfası boş kaldı. Kanalda çalışan bazı yayıncıların, Kork’un cezaevi yolunun görünmesinin ardından ortadan kaybolduğu kaydedildi.

MELTEM BEYDİLLİ’NİN ROLÜ NE?

Soruşturmanın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Meltem Beydilli oldu. Oyuncu Meltem Beydilli’nin, Erkan Kork’un yasadışı bahis ağında kritik bir konumda olduğu öne sürüldü. Beydilli’nin annesi Hülya Turan ile birlikte çete faaliyetlerine katıldığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında, Beydilli’nin bu yapıyla nasıl bir bağlantı kurduğu ve vurgun üzerindeki etkinliği araştırılıyor. Bu gelişme, ünlü oyuncunun kariyerini ve kamuoyundaki imajını olumsuz yönde etkileyebilecek bir skandal olarak öne çıkıyor.

EMEKLİ ALBAY VE DİĞER ŞÜPHELİLER

Soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli albay Yavuz Fildiş de suçlanan isimler arasında yer alıyor. Fildiş’in, çetenin finansal yapısı içerisinde yer aldığı ve Erkan Kork ile iş birliği yaptığı iddiaları gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplam 59 şüpheliden 43’ünü gözaltına alırken, 29’unun adliyeye sevk edildiği bildirildi. Şüphelilerin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yargılanacağı belirtildi.