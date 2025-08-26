Memiş: “Bitcoin 140 Bin Dolar Olabilir.”

TRUMP’TAN TARİHİ KARAR

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u “ipotek sözleşmelerinde yanlış beyan” gerekçesiyle görevden aldı. Bu gelişme, Fed’in 111 yıllık tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Cook, görevden alınmaya karşı itiraz ederek “Görevime devam edeceğim” şeklinde bir açıklama yaptı. Söz konusu kararın ardından piyasalarda belirgin dalgalanmalar gözlemlendi. Dolar endeksi gerilerken, altın fiyatları iki haftanın zirvesine tırmandı. Gram altın 4.454 TL seviyesine yükselirken, ons altın 3.374 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA ARTAN BEKLENTİLER

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah’a yaptığı değerlendirmede “Altın fiyatlarındaki yükseliş her yıl olduğu gibi yoluna devam edecek” diyerek yatırımcılara şu uyarıda bulundu: “Elinde altın bulunduran yatırımcı eğer nakde ihtiyacı yoksa bence beklemeye devam etmesi lazım.”

Memiş, Ekim ve Kasım aylarını işaret ederek “döviz bir yatırım aracı değildir” dedi. Piyasada döviz biriktiren yatırımcılara yönelik ifadeleri dikkat çekti: “Uzun vadede dolar ve euronun yerini Yuan ve Ruble alacak ve dolayısıyla getiri anlamında bence önü daha açık Ruble ve Yuan’ın.” Ayrıca, jeopolitik ve iç siyaset gelişmelerini de değerlendiren Memiş, “Kasım ayında bir fiyatlama içine girilecek” şeklinde öngörülerde bulundu. Finansal piyasalarda bir dip arayışının olacağını belirten Memiş, “Bu kırılım Kasım ayında olacak” ifadesini kullandı.

BİTCOİN’DE SİNİRLER VE 2025 ÖNGÖRÜLERİ

Memiş, Bitcoin hakkında da açıklamalarda bulunarak, “Sistem o kadar kontrollü bir şekilde kuruldu ki hiç kimseyi zengin etmeyecek. Sistemin verdiği kadar yatırımcılar alacak” yorumunu yaptı. “Dolayısıyla bu yıl sistemin vereceği miktar 140 bin dolar” ifadeleriyle yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Piyasa öngörülerini 1 Ocak’ta açıkladığını dile getiren Memiş, 2025’in henüz bitmediğine dikkat çekti. “Borsa’da 11.800-12.000 puan seviyesi ideal şu anda” diyen Memiş, “Faiz noktasında 128 bin civarında bir beklentim var. Dolar tarafında 45 lira, Euro-TL kurunda 55 lira, Euro-Dolar paritesinde 1,20 seviyesi, gram altında 4 bin 500 lira seviyesi, ons altında 3 bin 500 dolar seviyesi, gümüşün gram fiyatında 55 lira, (gümüş) ons tarafında 45 dolar seviyesi, Bitcoin’de 120 bin dolar, devamında 140 bin dolar seviyesiyle alakalı köşe yazılarımda tarihe bir not olarak geçmiştim” dedi.