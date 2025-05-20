“Memorandumu Destekleyebiliriz Savaşı Bitirecek.”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşın sona ermesi için bir anlaşmaya zemin hazırlayabilecek memorandum önerisine destek verebileceğini duyurdu. Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini değerlendirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşın sonlanmasına yönelik bir memorandum üzerinde çalışmaya açık olduğunu ifade etti. Önerilen memorandumda ateşkes maddesinin yer alması gerektiğine vurgu yapan Zelenski, Ukrayna’nın kendi görüşlerini Rusya’dan gelecek bilgiler doğrultusunda şekillendireceğini belirtti.

GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Kiev’de düzenlediği basın toplantısında, Zelenski, Trump ile yaptığı telefon görüşmelerini değerlendirerek, Putin’in Trump ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, savaşı sona erdirecek bir memorandum üzerinde Ukrayna ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Memorandum hakkında net bilgilerin olmadığına dikkat çeken Zelenski, potansiyel belgenin ateşkes maddesini de içermesi gerektiğini ifade etti.

RUSYA İLE İŞ BİRLİĞİ

Konuşmasında, “Anladığım kadarıyla, ABD tarafı Putin ile ikili formatta uygun bir memorandum olabileceğini tartıştı, bu da savaşın sonunu getirecek bir anlaşmaya çıkabilir.” diyen Zelenski, sözlerine şöyle devam etti: “Bu, her iki ülke tarafından da desteklenecek ve ateşkesi de içeren bir memorandum olabilir. Ancak kesin bilgim yok. Eğer Rusya bir muhtıra önerirse ve bu bilgi gizli olmazsa, her zaman kamuoyuna açıklanacak.”

Zelenski, memorandumla ilgili Rusya’dan bir bilgi geldikten sonra Ukrayna’nın kendi görüşlerini belirleyebileceğine de değindi. Savaşın sona ermesi için Rusya-Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerin düzenlenmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür eden Zelenski, gelecekte yapılacak müzakerelerin Türkiye, Vatikan veya İsviçre’nin ev sahipliğinde olabileceğinin sinyalini verdi.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Zelenski, savaşı bitirmek için gerçekleştirilecek görüşmelerde Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceklerinin altını çizerek, “Kimse askerlerimizi topraklarımızdan çekmeyecek. Bu benim anayasal görevim. Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak ordumuzun görevidir. Şu anda büyük bir ülkenin saldırganlığı nedeniyle geçici olarak işgal altında olan topraklar var. Ancak ültimatom yok ve kimse topraklarını, halkını, evlerini teslim etmeyecek.” şeklinde konuştu.