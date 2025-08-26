Memur İçin Zam Teklifi Belli Oldu

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YAPILAN ZAM TOPLANTISI

Milyonlar, memur ve memur emeklisinin zam toplantısına odaklandı. Toplantı sonunda 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için yüzde 5+4 şeklinde bir teklif belirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek için dördüncü kez bir araya geldi. Memur ve memur emeklilerini etkileyen 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda uzlaşma sağlanamaması üzerine Kamu İşveren Heyeti’nin başvurusu sonrası Hakem Kurulu’nun çalışmaları devam ediyor.

ZAM GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Bu çerçevede, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 4’üncü toplantısı Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri ve kamu işveren temsilcileri toplu sözleşme talepleri üzerinde tartışmalara katıldı. 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7; 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için de aynı oranda değerlendirme yapıldı. Ancak 2027 yılı için rakamlar tekrar gözden geçirildi, yeni oranlar ise ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 olarak belirlendi.

ZAM ORANI NETLEŞECEK

Hakem Kurulu’nun yarın gerçekleştireceği son toplantıyla birlikte zam oranı kesinlik kazanacak. Bu toplantı, memur ve memur emeklileri için oldukça önemli bir adım olacak.