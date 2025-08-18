Memur-Sen: Bu Teklif Kabul Edilemez

2026 VE 2027 YILI MAAŞ ARTIŞI TEKLİFİ

Bakan Işıkhan tarafından duyurulan son maaş teklifi, 2026 yılı için şu şekilde belirleniyor: İlk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7 oranında maaş artışı öneriliyor. 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 4 ve ikinci altı ayda yine yüzde 4 oranında bir artış öngörülüyor. Ayrıca, memur maaşlarına 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 1.000 TL tutarında bir taban aylık artışı yapılması yönündeki önceki teklifin devam ettiği ifade ediliyor.

MEMUR-SEN’DEN TEPKİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yapılan teklife yönelik görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Yalçın, “Bu son teklif olamaz. Verilen teklifi kabul edemeyiz. Toplu sözleşme masası devam ediyor” diyerek tepkisini dile getirdi.