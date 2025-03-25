memur-sen-den-kamuda-zam-talebi-geldi

KAMU GÖREVLİLERİNE ZAM TALEBİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tüm kamu görevlilerine yönelik zam talebinde bulundu. Bazı ünvanlardaki memurlara zam yapılması planlanırken, Yalçın bu zammın tüm ünvanları kapsaması gerektiğini ifade etti. Ali Yalçın, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” çerçevesinde bazı kamu görevlilerinin maaşlarına yapılacak artışın genişletilmesini istedi.

Yalçın, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan ilgili kanun teklifinin, bazı ünvanlardaki kamu görevlilerine yapılacak ilave artışları değerlendirdi. Ayrıca, 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında birçok ünvana yönelik teklifler sunduklarını hatırlatan Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu artışlara olumsuz bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

Yalçın, kanun teklifiyle belirli ünvanlardaki memurlara yapılması düşünülen zammın sosyal taraflarla istişare edilmeden hayata geçirilmesinin doğru olmadığını düşündüğünü belirtti. “Zammın, kamu görevlilerimizin genelini kuşatacak şekilde yapılmasını istiyoruz. Zam beklentisinde olan tüm ünvanların dikkate alınmasını, kademeli ve hakkaniyetli bir şekilde kamu görevlilerinin tamamına bu artışın yayılmasını talep ediyoruz,” şeklinde ifadeler kullandı.