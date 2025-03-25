Memur-Sen’den Tüm Memurlara Zam Talebi

GENEL BAŞKANIN ZAM TALEBİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlileri için zam talebini yineleyerek, mevcut kanun teklifi çerçevesinde sadece bazı unvanları kapsayan zammın tüm unvanları kapsayacak şekilde artırılmasını istedi. Yalçın, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” çerçevesinde gündemde olan maaş artışlarının genişletilmesi gerektiğini belirtti.

KANUN TEKLİFİNİN İNCELENMESİ

Yalçın, yapmış olduğu açıklamada, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan kanun teklifi ile ilgili bazı unvanların maaşlarına uygulanacak artış düzenlemesini değerlendirdi. 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında birçok unvan için çeşitli öneriler sunduklarını hatırlatan Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu artışlara olumlu yaklaşmadığını ifade etti.

ZAM TALEBİ KAPSAMLI OLMALI

Kanun teklifi çerçevesinde bazı unvanlara yapılacak zammın sosyal taraflarla görüşmeden belirlenmesinin uygun olmadığını vurgulayan Yalçın, “Zammın, kamu görevlilerimizin genelini kuşatacak şekilde yapılmasını istiyoruz. Zam beklentisi içerisindeki tüm unvanların dikkate alınması ve kademeli, hakkaniyetli bir şekilde kamu görevlilerinin tamamına bu artışın uygulanmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.