Memur-Sen’den Zam Talebi Açıklaması!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAM ORANLARI ÜZERİNE AÇIKLAMA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2026-2027 dönemine ilişkin memur ve memur emeklilerinin zam oranları hakkında bir açıklama yaptı. Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Bakan Vedat Işıkhan ile görüştüm. Teklifin bugün gelmesi gerekiyor!” ifadelerini kullandı. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olan Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

MÜZAKERENİN SON GÜNLERİ

Yalçın, kamu görevlileri ve emeklilerin işveren tarafından gelecek ikinci teklifi beklediğini belirtti. Ayrıca, şu ana kadar bu teklif hakkında herhangi bir bilgi verilmediğini vurguladı. Kanun gereği müzakere süresinin son dört gününün kaldığını ifade eden Yalçın, “Çalışma Takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi” dedi. Kamu görevlilerinin ve emeklilerin taleplerinin karşılanmasının son derece önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

İLK TEKLİFİN DURUMU

Yalçın, işveren tarafının ilk teklifinin kabul görmediğini de hatırlattı. İşveren, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için de yüzde 4 zam teklif etmişti. Ancak Memur-Sen bu teklifi kabul etmeyeceklerini duyurdu.