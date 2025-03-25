Memur-Sen’den Zam Talebi Geldi!

KAMU GÖREVLİLERİNE GENEL ZAM TALEBİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tüm kamu görevlilerine zam yapılması gerektiğini belirtti. Bazı unvanlardaki memurlara yapılması öngörülen zamları içeren kanun teklifinin gündemde olduğu bir dönemde Yalçın, bu zammın tüm unvanları kapsayacak şekilde genişletilmesi talebinde bulundu. Yalçın, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” aracılığıyla bazı kamu görevlilerinin maaşlarına planlan zammın tüm memurları da kapsayacak şekilde düzenlenmesini istedi.

KANUN TEKLİFİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Yalçın, yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen ilgili kanun teklifinin, bazı unvanlardaki kamu görevlilerinin maaşlarına yapılacak ilave artış düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “7. Dönem Toplu Sözleşme masasında birçok unvan için teklifler sunduk” diyen Yalçın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu artışlara olumsuz bir yaklaşım gösterdiğini aktardı.

TÜM MEMURLARA YAYILMASINI İSTİYORUZ

Kanun teklifiyle belirli unvanlardaki memurlara zammın sosyal taraflara danışılmadan belirlenmesinin doğru olmayacağını ifade eden Yalçın, “Zammın, kamu görevlilerimizin genelini kuşatacak şekilde yapılmasını istiyoruz. Zam beklentisi içerisinde olan tüm unvanlar göz önünde bulundurulsun, kademeli ve hakkaniyetli bir şekilde kamu görevlilerinin tamamına bu artış yayılsın” şeklinde açıklamada bulundu.