Memur-Sen Duyurusunu Yaptı: Hakeme Gitmeyecek

memur-sen-duyurusunu-yapti-hakeme-gitmeyecek

MEMUR-SEN’İN AÇIKLAMASI

Memur-Sen, gerçekleştirdiği bir açıklamada “Gelirde adalet, ücrette denge” ilkesi çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar sonucu bozulan iş barışını yeniden tesis etmek ve memur ile emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter döktüklerini belirtti. Ancak, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin, Kamu İşvereni’nin çözümsüzlük konusunda ısrar etmesi nedeniyle uzlaşmazlıkla sonlandığı ifade edildi. Memur-Sen, bu görüşmelere yönelik imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldıklarını ve Hakem’e başvurmadıklarını duyurdu.

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na göre, Kamu İşveren Heyeti’nin toplu sözleşmeyi Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne sunma yetkisi bulunuyor. Eğer kamu işvereni bu yetkisini kullanmazsa, kamu görevlilerinin 2026-2027 yıllarına ait mali ve sosyal hakları genel hükümlere göre belirlenecek. Bu haklar, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde tanımlanıp yasalaşacak.

