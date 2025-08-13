Memur-Sen, Hükümetin Zam Teklifini Reddetti

ZAM TEKLİFİNE TEPKİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu çalışanları ve emeklileri için 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027’nin ilk 6 ayı için yüzde 4 ve ikinci 6 ayı için yüzde 4 oranında zam önerdi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, bu zam teklifine karşı çıkarak, “Ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz” şeklinde bir tepki gösterdi. Yalçın, “Bu teklif ücret adaletsizliğini gidermez. Biz sorunlar masada çözülsün dedik, kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

EYLEM PLANINI DUYURDULAR

Bu açıklamaların ardından Memur-Sen, bir toplantı düzenleyerek eylem planını açıkladı. Sendika, bugünden itibaren 81 ilde eylem yapma kararı aldı. 15 Ağustos’ta hükümetten gelen ikinci zam teklifinin yetersiz bulunması durumunda, 18 Ağustos’ta iş bırakma eylemi gerçekleştirecek ve Ankara’da büyük bir miting düzenleyecek.

TEKLİFİN YETERSİZ OLDUĞU VURGULANDI

Memur-Sen Başkanlar Kurulu tarafından yayımlanan bildiride, hükümetin önerdiği yüzde 10 + yüzde 6 ve 2027 yılı için yüzde 4 + yüzde 4 zam teklifinin, “geçmiş kayıpları telafi etmekten ve gelecekteki kaygıları önlemekten” çok uzak olduğu belirtildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz” şeklindeki vaadine rağmen bu hedefe ulaşılmadığına dikkat çekildi. Bildiride, “Sorunların masada çözülmesine imkan varken işveren bu teklifle kamu görevlileri ve emeklilerini meydanlara çıkmaya zorlamıştır” denilerek, hükümetin uzlaşmaz bir tutum sergilediği vurgulandı.