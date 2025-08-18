Memur-Sen: Teklif Kabul Edilemez!

2026 VE 2027 YILI MAAŞ ARTIŞI TEKLİFİ

Bakan Işıkhan tarafından duyurulan yeni teklif doğrultusunda 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7, 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 4 ve ikinci altı ayda yüzde 4 oranında maaş artışı önerildi. Ayrıca, memur maaşlarına 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 1.000 TL tutarında taban aylık artışı yapılmasına yönelik önceki teklifin de geçerliliğini koruduğu ifade edildi.

MEMUR-SEN BU TEKLİFE TEPKİ GÖSTERDİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, önerilen teklife karşı çıktığını belirtti. Yalçın, “Bu son teklif olamaz. Verilen teklifi kabul edemeyiz. Toplu sözleşme masası devam ediyor” diyerek tepkisini dile getirdi.