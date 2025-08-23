Memur-Sen, Toplu Sözleşmeyi Hakem’e Götürmeyecek

Ekonomi

MEMUR-SEN AÇIKLAMASI

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, “Gelirde adalet, ücrette denge” ilkesiyle yürütülen 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu İşvereni’nin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu yüzünden uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Açıklamada, “bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek” amacıyla ter akıtıldığı vurgulandı. Memur-Sen, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldı ve Hakem’e başvurmadı.

KAMU İŞVERENİ’NİN YETKİSİ

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na göre, Kamu İşveren Heyeti’nin toplu sözleşmeyi Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne götürme yetkisi bulunuyor. Kamu işvereninin bu yetkisini kullanmaması durumunda, kamu görevlilerinin 2026-2027 yıllarına ait mali ve sosyal hakları genel hükümlere göre belirlenecek. Bu hükümler ise TBMM’de bütçe görüşmelerinde belirlenerek yasalaşacak.

