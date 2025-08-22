Memur-Sen Toplu Sözleşmeyi Hakem’e Götürmeyecek

MEMUR-SEN AÇIKLAMASI

Memur-Sen, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Gelirde adalet, ücrette denge” ilkesiyle yürüttüğümüz, bozulan iş barışını inşa etmek, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, Kamu İşvereni’nin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldık ve Hakem’e başvurmadık.”

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM HEYETİ HAKKINDA

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na göre, Kamu İşveren Heyeti, toplu sözleşmeyi Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne götürme yetkisine sahip. Ancak, kamu işvereni bu yetkisini kullanmadığı takdirde kamu görevlilerinin 2026-2027 yıllarına ait mali ve sosyal hakları, genel hükümlere göre belirleniyor. Bu hükümler, TBMM’de bütçe görüşmelerinde müzakere edilerek yasalaşacak.