Memur-Sen Zam Talep Etti!

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlar ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemi zam oranlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bakan Vedat Işıkhan ile görüştüm. Teklifin bugün gelmesi gerekiyor! Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdim.” dedi. Yalçın, kamu görevlileri ve emeklilerin işveren tarafından beklenen ikinci teklifi merakla beklediğini belirtti.

TEKLİF İÇİN SON GÜNLERDEYİZ

Yalçın, görüşmeleri sürdürdüklerini ifade ederek, “Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı. Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına son 4 gün var. Çalışma Takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi.” şeklinde konuştu. Kendisi, masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesinin, kamu çalışanları ve emeklilerinin beklentilerinin karşılanması açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Sn. Bakan’ın açıklama yapmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

İLK TEKLİFİ KABUL ETMEDİLER

İşveren tarafının ilk olarak, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yine yüzde 4 zam teklifi sunduğu öğrenildi. Ancak, Memur-Sen bu ilk teklifi kabul etmeyeceklerini dile getirdi.