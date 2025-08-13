Memur-Sen, Zam Teklifini Reddetti

ZAM ÖNERİSİ VE TEPKİLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu görevlisi ve emeklisine 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 10 ve ikinci yarısı için yüzde 6; 2027 yılının ilk yarısı için yüzde 4 ve ikinci yarısı için de yüzde 4 zam önerisi sundu. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, “Ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz” diyerek bu zam önerisine karşı çıkmış durumda. Yalçın, “Bu teklif ücret adaletsizliğini gidermez. Biz sorunlar masada çözülsün dedik, kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor” şeklinde açıklama yaptı.

EYLEM PLANI AÇIKLANIYOR

Bu açıklamaların ardından Memur-Sen, bir toplantı gerçekleştirerek eylem planını duyurdu. Sendika, 81 ilde bugünden itibaren eylem kararı aldığını belirtti. Ayrıca, 15 Ağustos’ta hükümetten gelen ikinci zam teklifinin de yetersiz olması halinde, 18 Ağustos’ta iş bırakma ve Ankara’da büyük bir miting düzenleme kararı aldı. Memur-Sen Başkanlar Kurulu, hükümetin 2026 için yüzde 10 + yüzde 6 ve 2027 için yüzde 4 + yüzde 4’lük zam teklifinin “geçmiş kayıpları telafi etmekten, gelecekteki kaygıları önlemekten” çok uzak olduğunu vurguladı.

GÖRÜŞMELER VE HÜKÜMETİN TAVRI

Ayrıca, teklifin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz” sözüne rağmen bu hedefe ulaşmadığı ifade edildi. Bildiride, “Sorunların masada çözülmesine imkan varken işveren bu teklifle kamu görevlileri ve emeklilerini meydanlara çıkmaya zorlamıştır” denerek, hükümetin uzlaşmaz bir tavır sergilediği mesajı verildi.