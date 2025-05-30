Memur Sınav Yönetmeliği Değişti!

DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yapıldı ve bu değişiklikler Kara Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu kararla ilgili detayları sosyal medya hesabında paylaştı.

BAKAN TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Adalet hizmetlerimizin daha güçlü bir insan kaynağıyla desteklenmesi, kadro ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanması, atama ve sınav süreçlerinde daha objektif bir yapı oluşturulması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adalet teşkilatımızın insan kaynağı yapısını daha adil, daha şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptık.” şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER

Bakan Tunç, yapılan değişiklikleri şu şekilde sıraladı; 35 yaş sınırı kaldırıldı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki yaş şartı esas alındı. Yeni kadrolar arasında fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklendi ve atanma şartları netleştirildi. Zabıt kâtipliği için uygulanacak sınavda anlayış bütünlüğünü artıracak revizyonlar gerçekleştirildi. Ayrıca, zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı tanındı.

KPSS PUAN DEĞERLENDİRMESİ

KPSS puan türlerinin değerlendirilmesi noktasında, lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türlerinin birbirinden bağımsız değerlendirileceği, farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacağı belirtildi. Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulanması planlanan rotasyon hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı ve personelin isteğe bağlı yer değiştirme taleplerinin yılda en az bir kez alınacağı ifade edildi. Bakan Tunç, “Yönetmeliğin adalet teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.