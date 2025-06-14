memur-ve-emekli-3-temmuz-u-bekliyor

MEMURLAR VE EMEKLİLER HAZİRAN ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Temmuz ayı yaklaşırken, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi, milyonlarca memur ve emeklinin dikkatini çekiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk altı ayına ait enflasyon oranına göre zam alacakken, memurlar ile memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği %5’lik artışa ek olarak enflasyon farkıyla maaşlarını artıracak.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI ARTIŞ GÖSTERDİ

TÜİK verilerine göre, enflasyon oranları şu şekilde sıralandı: Ocak ayı %5,03, Şubat %2,27, Mart %2,46, Nisan %3,00 ve Mayıs %1,53. Bu verilerle birlikte, 5 aylık toplam enflasyon %15,09 olarak hesaplandı. Bu karşılaştırma sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri, %15,09 oranında bir zam elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için ise mevcut enflasyon farkıyla birlikte zam oranı %14’e çıktı.

HAZİRAN ENFLASYONU ZAM ORANLARINI BELİRLEYECEK

Bu zam oranlarının kesinleşmesi için haziran ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Haziran ayında TÜFE’nin %1 ila %2 arasında bir artış göstermesi bekleniyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre olası zam oranları ise şu şekildedir: Eğer haziran enflasyonu %1 olursa memur zammı %15,14, emekli zammı %16,24; %1,5 olursa memur zammı %15,72, emekli zammı %16,82; %2 olursa memur zammı %16,29, emekli zammı %17,40 seviyesine ulaşacak.

ZAM ORANLARI 3 TEMMUZ’DA BELİRLENECEK

TÜİK’in 3 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, memur ve emekli maaş artış oranları netlik kazanacak. Milyonlarca vatandaşın maaşını etkileyecek bu önemli veri, ekonomik dengeyi ve sosyal yaşamı doğrudan etkileyecek.