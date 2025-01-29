Memur ve Emekli Maaş Farkları Açıklandığında Yatacak

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARININ HESAPLANMASI

Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı büyük bir merak konusu olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ait maaş farkı ödemelerinin yapıldığını belirtti. Bu açıklama ile birlikte memurlar 14 günlük maaş farkı ödemelerinin yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı, emekliler ise en düşük emekli maaşındaki artıştan kaynaklanan maaş farkının hesaplara ne zaman geçeceğini öğrenmek istiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDAN KAYNAKLANAN ÖDEMELER

2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseldi. Bu durumdan etkilenen taban maaş alan emekliler, 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamındaki maaş farklarının 24 Ocak’ta hesaplara yatırıldığını duyurdu. Fakat memur ve en düşük emekli maaşı farklarının ne zaman yatırılacağı henüz açıklanmadı. Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren işlediği için, 14 günlük boşluktan zam farkı oluşabiliyor. Ocak ayına ait 15 günlük maaş farkının, Şubat ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

YENİ DÜZENLEMENİN AŞAMALARI

En düşük emekli maaşına yapılan zam sonunda emeklilere, önceki tutar olan 12.500 TL ödenmeye devam ediyor. Yeni düzenlemenin TBMM’de onaylanması ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Düzenleme sonrası, 1.969 TL’lik fark ödemesinin önümüzdeki ay içinde hesaplara girmesi öngörülüyor. Zam farkı ödeme tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirtilecek. SGK ve Bağ-Kur emeklileri, birbirini takip eden aylarda belirli oranlarda enflasyon farkı aldı. Bu oranlar sırasıyla %3,32, %2,47, %2,97, %2,88, %2,24 ve %1,03 şeklindeydi. Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon oranı %15,75 olarak belirlendi.

MAAŞLARIN YATIRILMA TARİHLERİ

2025 Ocak ayına ait zamlı maaşlar 17 Ocak’tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. 4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri, tahsis numarasının son rakamına göre değişiklik gösteriyor. Aynı şekilde, 4B BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme tarihlerinin de tahsis numarasına bağlı olarak belirleneceği ifade ediliyor.