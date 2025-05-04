Memur ve emekli zam miktarı?

Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisi, SSK ile Bağ-Kur’luların maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Yarın Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ait enflasyon verilerini açıklayacak. Bu veri ile toplamda dört enflasyon verisi açıklanmış olacak. Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileri de geldiğinde, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam netleşecek.

BEKLENTİLERİ AÇIKLIYOR

Nisan ayı için aylık enflasyon beklentisi yüzde 3 seviyesinde. Eğer bu oran gerçekleşirse, memur ve memur emeklilerine yapılacak olan 4 aylık zam oranı yüzde 12.29 olacak.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANI

Eğer TÜFE verisi yüzde 3 olarak gelirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri alacakları zam oranının yüzde 13.36 olacağını öngörüyor. Bu süreç, emeklilerin maaşlarının belirlenmesi açısından önemli bir adım teşkil ediyor.