Memur ve Emekli Zamları İçin Kritik Enflasyon Verileri Geliyor

Milyonlarca memur ve emeklinin gözlerini diktiği zam oranlarıyla ilgili beklenen veriler çok yakında açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun duyuracağı kasım ve aralık ayı enflasyon verileri öncesinde, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Elde edilen veriler, yıllık enflasyondaki düşüş beklentisini ve maaş artış oranlarını gün yüzüne çıkarıyor.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELİRLENİYOR

AA Finans’ın düzenlediği anket, 32 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi ve kasım ayı enflasyonunun yüzde 1,31 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ekonomistlerin tahmin aralığı ise yüzde 1 ile yüzde 1,65 arasında değişiklik gösteriyor. Bu öngörüler doğrultusunda, ekim ayında yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun, kasım ayında yüzde 31,65 seviyesine düşmesi öngörülüyor. Bu olası düşüş, yıl sonu tahminlerini de etkileyecek gibi görünüyor.

2025 YILI SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ DUYURULDU

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 olarak belirlendi. Ayrıca, yıl sonu tahminlerinin yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yoğunlaştığı kaydediliyor. Tüketici Fiyat Endeksi ise ekim ayında yüzde 2,55 artış gösterdi.

ZAM MİKTARI NE OLACAK?

Zam hesaplamalarında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon verileri, memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına eklenen enflasyon farkı belirleyici rol oynuyor. Şu ana kadar oluşan zam farkları şöyle: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %10,25; memur ve memur emeklileri için %16,56. Bu oranlar, temmuz–ağustos–eylül–ekim aylarındaki açıklanan enflasyon verilerine dayandırılarak hesaplandı. Eğer kasım enflasyonu yüzde 1,31 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı %11,69, memur ve memur emeklileri için ise %18,07 seviyesine yükselebilir. Bu oranlar, aralık ayı verisiyle kesinlik kazanacak.

ARALIK AYI VERİLERİNE DİKKAT!

Ekonomistlerin kasım ayı tahminleri, yıllık enflasyonda ufak bir düşüşü işaret ediyor. Bu durum, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını da etkileyecek. Kasım ayı verilerinin açıklanmasının ardından, gözler aralık ayı enflasyonuna çevrilecek. Son verilerin gelmesiyle birlikte, 2025’in ilk yarısında geçerli olacak zam oranları netlik kazanmış olacak.