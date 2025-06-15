Memur Ve Emeklinin Gözü 3 Temmuz’da

TÜİK’İN ENFLASYON VERİSİNE BEKLENTİLER

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca memur ve emeklinin dikkatleri Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verisine yoğunlaşmış durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk altı ayına ait enflasyon oranına göre zam alacakken, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklı %5’lik zam ile birlikte enflasyon farkı ile maaş artışı elde ediyor.

ENFLASYON ORANLARI JUMP EDİYOR

TÜİK verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu %5,03, Şubat %2,27, Mart %2,46, Nisan %3,00 ve Mayıs %1,53 olarak kaydedildi. Bu oranlarla birlikte beş aylık toplam enflasyon %15,09’a ulaştı. Bu duruma göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri şu anda %15,09’luk zammı garantiledi. Memur ve memur emeklileri için ise mevcut farkla birlikte zam oranı %14 seviyelerine ulaşıyor.

HAZİRAN ENFLASYONU ZAM ORANLARINI BELİRLEYECEK

Zam oranlarının kesinleşmesi için haziran ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) haziran ayında %1 ila %2 arasında artması olabiliyor. Öngörülere göre oluşabilecek zam oranları ise şöyle şekillendiriliyor: %1 artış ile memur zammı %15,14, emekli zammı %16,24, %1,5 artış ile memur zammı %15,72, emekli zammı %16,82, %2 artış ile memur zammı %16,29, emekli zammı ise %17,40 seviyelerine çıkıyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ARTIŞ ORANLARI 3 TEMMUZ’DA BELİRLENECEK

TÜİK, 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte memur ve emekli maaş artış oranlarını netleştirecek. Milyonlarca vatandaşın maaşında etkili olacak bu kritik veri, ekonomik dengeyi ve sosyal hayatı doğrudan etkiliyor.