Memur Zam Pazarlığı Sona Erdi!

MEMURLARIN ZAM PAZARLIĞI DEVAM EDİYOR

Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı hükümetin ikinci teklifinde yoğunlaştı. İlk teklifi yetersiz bulan memurlar eylemlerine devam ederken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmede teklifin gün içerisinde gelmesi gerektiğini dile getirdi. Memur-Sen, Bakan Işıkhan’ın yanı sıra üç konfederasyonun genel başkanının bugün saat 16.30’da bakanlıkta bir araya geleceğini açıkladı. Toplantı sonrasında Ali Yalçın’ın açıklama yapması bekleniyor.

YENİ ZAM TEKLİFİ AÇIKLANDI

İkinci toplantı sona erdi ve Kamu İşveren Heyeti, önceki zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklif etti. Bu artış, 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 olarak belirtilen zam teklifine ilave edilmiştir.

İLK TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümet tarafının yaptığı zam teklifini, 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4 ve ikinci 6 ayı için yine yüzde 4 olarak açıkladı. Yalçın, bu teklifi reddettiklerini ve pazarlık yapacak yeterli bir teklif görmediklerini ifade etti.