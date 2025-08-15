Memur Zammı Teklifi Sonuçlandı!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM PAZARLIĞI İLERLİYOR

Gözler, memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında hükümetin ikinci teklifinde. İlk teklifi yetersiz bulan memurlar eylemlerine devam ederken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmede teklifin gün içerisinde gelmesi gerektiğini belirtti. Memur-Sen, Bakan Işıkhan ile üç konfederasyonun genel başkanının bugün saat 16.30’da bakanlıkta bir araya geleceğini duyurdu. Toplantının ardından Ali Yalçın’ın açıklama yapması bekleniyor.

TABAN AYLIĞINA YENİ ZAM TEKLİFİ

İkinci toplantı sona erdi. Kamu İşveren Heyeti tarafından, daha önce sunulan 2026 yılı ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifine ek olarak, memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklifi getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin zam teklifinin 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 olarak belirlendiğini açıkladı. Yalçın, teklifi reddettiklerini ve pazarlık yapacak makul bir teklif bulamadıklarını ifade etti.