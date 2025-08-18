Memura Yeni Zam Teklifi Açıklandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda önemli bir toplantı gerçekleştirildi ve bu toplantı saat 18.30’da başladı. Toplantıda yaklaşık 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin iki yıl boyunca maaşlarını doğrudan etkileyecek kararlar açıklandı. Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde kamu görevlileri sendikalarına son tekliflerini sunmuş oldu.

MAAŞ ARTIRIM TEKLİFİ

Bakan Işıkhan, memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş artış oranlarını duyurdu. 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için de yüzde 4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca, 15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren memurların maaşlarına 1.000 TL’lik taban aylık artışı yapılmasıyla ilgili daha önce sunulan teklifin korunduğu belirtildi.

HÜKÜMET VE SENDİKALAR ARASINDAKİ TEKLİFLER

Toplu sözleşme sürecinde hükümet, 12 Ağustos’ta ilk zam teklifini açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamasına göre, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda ise yüzde 6; 2027 yılı için ilk ve ikinci altı ayda yüzde 4 artış önerilmişti. Ancak bu teklif, masada yetkili durumda bulunan Memur-Sen tarafından kabul edilmedi. Memur-Sen’in talepleri arasında; 2026 yılı için toplam yüzde 88 ve 2027 yılı için yüzde 46 zam bulunuyor.

SENDİKA TALEPLERİ

Ayrıca, sendika ek talepleriyle birlikte taban aylığın arttırılması, toplu sözleşme ikramiyesinin yükseltilmesi ve kira yardımı gibi konuları da masaya taşıdı. Bu talepler arasında, 2026 yılı için taban aylığın 10.000 TL, 2027 yılı için ise 7.500 TL artırılması, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL’ye çıkarılması ve aylık 17.600 TL kira yardımı yer alıyor.