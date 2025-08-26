Gündem

Memura Zam Teklifi Açıklandı

memura-zam-teklifi-aciklandi

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM TOPLANTISI

Milyonlarca vatandaş, memur ve memur emeklisi için yapılan zam toplantısına odaklanmıştı. Yapılan toplantılar sonunda kararlar alınmış durumda. 2026 yılı için zam oranı yüzde 11 ve 7 olarak belirlenirken, 2027 yılı için bir puan artışla yüzde 5 ve 4 teklif ediliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek amacıyla dördüncü kez bir araya geldi.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU TOPLANTISI

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda bir anlaşma sağlanamadı. Bu durum, Kamu İşveren Heyeti’nin Hakem Kuruluna başvurmasıyla devam eden çalışmaların önünü açtı. Toplantı, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat sürdü. Bu süre zarfında konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, toplu sözleşme talepleri üzerine müzakerelerde bulundu.

2026 VE 2027 YILI ZAM ORANLARI

2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 11, ikinci 6 ayda yüzde 7 olarak değerlendirilen rakamlar, 2027 yılı için revize edildi. İlk 6 ayda yüzde 5, ikinci 6 ayda ise yüzde 4 olacak şekilde yeni düzenlemeler yapıldı. Hakem Kurulu’nun yarın yapacağı son toplantı ile zam oranları netleşecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Nusret Yılmaz Gözaltında, Ekrem İmamoğlu Ailesiyle

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, yolsuzluk soruşturması nedeniyle Trabzon'da gözaltına alındı. Avukatın İstanbul'a sevk edileceği bildirildi.
Gündem

81 İlde Sığınaklar İnşa Ediliyor

TOKİ, vatandaşları savaş, afet ve nükleer sızıntılara karşı korumak amacıyla 81 ilde modern sığınak projelerine başladı. Çalışmalar hızla devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.