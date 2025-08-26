Memura Zam Teklifi Açıklandı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM TOPLANTISI

Milyonlarca vatandaş, memur ve memur emeklisi için yapılan zam toplantısına odaklanmıştı. Yapılan toplantılar sonunda kararlar alınmış durumda. 2026 yılı için zam oranı yüzde 11 ve 7 olarak belirlenirken, 2027 yılı için bir puan artışla yüzde 5 ve 4 teklif ediliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek amacıyla dördüncü kez bir araya geldi.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU TOPLANTISI

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda bir anlaşma sağlanamadı. Bu durum, Kamu İşveren Heyeti’nin Hakem Kuruluna başvurmasıyla devam eden çalışmaların önünü açtı. Toplantı, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in başkanlığında gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat sürdü. Bu süre zarfında konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, toplu sözleşme talepleri üzerine müzakerelerde bulundu.

2026 VE 2027 YILI ZAM ORANLARI

2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 11, ikinci 6 ayda yüzde 7 olarak değerlendirilen rakamlar, 2027 yılı için revize edildi. İlk 6 ayda yüzde 5, ikinci 6 ayda ise yüzde 4 olacak şekilde yeni düzenlemeler yapıldı. Hakem Kurulu’nun yarın yapacağı son toplantı ile zam oranları netleşecek.