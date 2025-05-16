Memuriyette 35 Yaş Sınırı Getirildi

TORBA YASA DÜZENLEMELERİ

Resmi Gazete’de yayımlanan torba yasa, devlet memurluğuna girişten görev süreleri gibi birçok önemli düzenlemeyi içeriyor. Anayasa Mahkemesi’nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki bazı hükümleri iptal etmesinin ardından hazırlanan yasa yürürlüğe girdi.

DEVLET MEMURLUĞUNDA 35 YAŞ SINIRI

Yeni düzenlemeye göre, devlet memurluğu ve kamu kurumlarının gerçekleştireceği yarışma sınavlarında 35 yaş sınırı uygulanacak. Bu değişiklik, kariyer meslekler için başvuru şartlarını önemli ölçüde etkiliyor.

Uyuşmazlık Mahkemesi yapısında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Mahkemenin başkanı artık doğrudan Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilecek. Bu düzenleme, yargı organları arasındaki yetki paylaşımını daha şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.

(BAKAN MÜŞAVİRLİĞİ SİSTEMİ YENİDEN TANIMLANDI

Bakanlıklarda özel öneme sahip konularda bakana destek sağlamak amacıyla bakan müşaviri atanabilecek. Müşavirler, doğrudan bakana bağlı çalışacak ve yalnızca bakanın görev süresi boyunca görev yapabilecek. Gereken durumlarda, süresi dolmadan görevden alınmaları mümkün olabiliyor.

UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAMI ARTIRILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte, Yükseköğretim Kurulu, Kalite Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları gibi kurumların merkez teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamı yapılabileceği belirtiliyor.

ÜST KURULLARDA TARAFSIZLIK ŞARTI

Torba yasa, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Kamu İhale Kurumu gibi üst kurullarda görev alacak üyelerin herhangi bir siyasi partinin yönetiminde ya da denetim organlarında yer almamış olmaları şartını getiriyor. Bu düzenleme, tarafsızlık ilkesini güçlendirmeyi hedefliyor.