Memurlar Hükümetin Teklifini Bekliyor

MEMURLARIN GÖZLERİ HÜKÜMETTE

Memur ve memur emeklileri, zam pazarlıklarının son aşamasında hükümetin yapacağı teklifin merakla bekliyor. 8’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri çerçevesinde sunulan zam teklifini yetersiz bulan memurlar bugün eylem düzenledi. Hükümet, memurlar için nihai teklifini bugün açıklayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki toplantı saat 18.30’da başlayacak.

HÜKÜMETIN TEKLIFI VE MEMURLARIN TALEPLERİ

Hükümet, daha önce memurlar için 2026 yılı için 10 artı 6, 2027 yılı için ise 4 artı 4 zam önerisinde bulundu. Ancak Memur-Sen, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep ediyor. Bu talep, memurların yaşam standartlarını iyileştirmek ve özellikle enflasyon karşısında alınan maaşların değerini korunmasına yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Türkiye'de En Yüksek Hanehalkları İstanbul'da

2023 yılına ait sosyoekonomik seviye araştırmasına göre, en düşük seviye Çamoluk'ta, en yüksek seviye ise Çankaya'da tespit edildi.
Gündem

Özgür Özel, CHP mitingine çağrı yaptı

CHP lideri Özgür Özel, bu akşam Aydın'da yapılacak mitinge katılım çağrısı yaptı. Özellikle AK Parti'ye geçen Belediye Başkanı’nın durumuna dolaylı bir atıfta bulundu.

