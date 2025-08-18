Ekonomi

Memurlar Hükümetten Son Teklifi Bekliyor

memurlar-hukumetten-son-teklifi-bekliyor

MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM PAZARLIĞI

Memurlar ve memur emeklileri için zam pazarlığında tüm gözler hükümetten gelecek son teklife odaklandı. 8’inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında sunulan zam teklifini yeterli bulmayan memurlar bugün eylem gerçekleştirdi. Hükümet, memurlara yönelik son teklifini bugün açıklayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki görüşme saat 18.30’da başlayacak.

HÜKÜMETİN SUNDUĞU TEKLİFİ YETERSİZ BULUYORLAR

Hükümetin ilk teklifinde, 2026 yılı için 10 artı 6, 2027 yılı için ise 4 artı 4 zam önerisi yer aldı. Ancak Memur-Sen, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep ediyor. Memurların bu talepleri, mevcut ekonomik şartlar ve enflasyon oranları dikkate alındığında oldukça önemli bir konu haline geliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Sındırgı’da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bugün art arda 3.5 ve 3.9 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Saat 11.26'da 4.2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı kaydedildi.
Sürmanşet

Yargıtay, Sıfır Araç Değişimini Onadı

Ankara'da, üzerindeki lekeler nedeniyle sıfır otomobilini değiştirmek isteyen bir kişi, talebi reddedilince dava açtı. Yargıtay, aracı "gizli ayıplı" bularak değişim kararı verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.