Memurlar İçin Yaş Sınırı Geliyor

TBMM HAFTALIK ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR

TBMM, haftalık çalışma programına 13 Mayıs Salı günü başlayacak. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK’de değişiklik öneren kanun teklifini ele alacak.

MEMURİYET İÇİN YAŞ SINIRI GETİRİLECEK

Teklif doğrultusunda, kanunlar veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle oluşturulan diğer kamu kurumları tarafından mesleğe özel yarışma sınavıyla yapılacak alımlarda 35 yaş sınırı aranacak.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANI SEÇİLECEK

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi tarafından kendi üyeleri arasından seçilecek.

TRT İÇİN TAHSİSLER YAPILACAK

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, görevlerinde kullanılmak üzere TRT’ye bedelsiz olarak tahsis edilebilecek.

KOMİSYON TOPLANTILARI DÜZENLENECEK

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemlerindeki konuları ele alacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. Bu teklife göre, hac ve umre süreçleri ile ilgili yapılan harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek.

KAMU KURUMLARI ÜZERİNE DÜZENLEMELER

Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur’an-ı Kerim meallerini ilgili kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine ya da resen inceleyecek. Ayrıca, Maden Kanunu ile Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların KEP kullanması zorunlu olacak. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere, her üç ayda bir 300 bin lira idari para cezası uygulanacak. MAPEG ve TENMAK’ın tüm mal ve varlıkları devlet malı olarak kabul edilecek ve haczedilemeyecek.

KOMİSYONLARDA ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel’deki yangınla ilgili Bolu Valiliği yetkililerini dinleyecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda ise 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını görüşmeye devam edecek. Bu toplantılarda Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ), Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü, Nükleer Teknik Destek A.Ş. (NÜTED A.Ş), Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ile Ziraat Bankası’nın bilanço ve netice hesapları ele alınacak. Dilekçe Komisyonunda, itiraza uğrayan Başkanlık Divanı kararları değerlendirilecek.

YAPAY ZEKÂ KOMİSYONU ÇALIŞMALARINI YÜRÜTECEK

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon, kamu denetçilerini dinleyecek. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, hazırlanacak raporda yer verilecek konuları değerlendirecek ve önerileri alacak.

GRUP TOPLANTILARI GERÇEKLEŞECEK

Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.