Memurlar İş Bırakma Eylemi Gerçekleştirdi

HÜKÜMETİN TEKLİFLERİ VE SENDİKALARI OLUMSUZ YANITI

Hükümet, ilk toplantısında memur ve memur emeklisine 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027’nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam artışı teklif etti; ancak bu teklif konfederasyonlar tarafından reddedildi. İkinci toplantıda Kamu İşveren Heyeti, zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına bin liralık artış önerdi. Konfederasyonlar, bu teklifi de geri çevirdi ve bugün iş bırakma ile miting düzenleme kararı aldı.

PROTESTOLAR VE EYLEM PLANLARI

8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifini protesto etmek amacıyla iş bırakan Memur Sendikaları Konfederasyonu üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi’nden Anadolu Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirecek. Aynı şekilde, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları (Kamu-Sen) Konfederasyonu üyeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenleyecek. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri ise Anıtpark’tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyecek.

KESK EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEK

KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakma eylemi planladı ve Milli Kütüphane önünde toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyüş yapacak. Bu protestolar, üyelerin zammı ve yaşam standartlarını artırma taleplerini vurgulamak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.