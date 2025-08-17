Memurlar İş Bırakma Kararı Aldı

MEMURLARIN ZAM TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Hükümet, ilk toplantının ardından memurlara ve memur emeklilerine 2026’nın ilk yarısında yüzde 10, ikinci yarısında yüzde 6, 2027’nin ilk yarısında yüzde 4 ve ikinci yarısında yüzde 4 oranında artış teklif etti. Ancak bu öneri konfederasyonlar tarafından kabul edilmedi. İkinci toplantıda Kamu İşveren Heyeti, zam teklifine ek olarak memurların taban aylıklarında bin lira artış önerdi. Bu teklifi de geri çeviren konfederasyonlar, bugün iş bırakma ve miting yapma planlarını duyurdu.

ANADOLU MEYDANINA YÜRÜYÜŞ

8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin belirlediği zam teklifini protesto eden Memur Sendikaları Konfederasyonu üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi’nden Anadolu Meydanı’na doğru yürüyecek. Aynı şekilde, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları (Kamu-Sen) Konfederasyonu üyeleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın toplantısı gerçekleştirerek protestolarına devam edecek.

KAMU-İŞ ONURLU MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, hükümetin zam teklifini protesto etmek için Anıtpark’tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğru bir yürüyüş gerçekleştirecek. Ayrıca, KESK ise 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakma eylemi düzenleyecek ve Milli Kütüphane önünde toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyecek.