Memurlar İş Bırakma Kararı Aldı

MEMURLARIN ZAM TEKLİFİNE TEPKİLER ARTMAKTA

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027’nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 artış teklif etti. Ancak bu teklif, konfederasyonlar tarafından reddedildi. İkinci toplantıda Kamu İşveren Heyeti, zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına bin lira artış önerdi. Bu öneriyi de kabul etmeyen konfederasyonlar, iş bırakma ve miting planlarını duyurdu.

YÜRÜYÜŞLER VE BASIN AÇIKLAMALARI DÜZENLENİYOR

Memur Sendikaları Konfederasyonu üyeleri, 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifini protesto etmek amacıyla iş bırakacak ve Memur-Sen Genel Merkezi’nden Anadolu Meydanı’na yürüyecekler. Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları (Kamu-Sen) Konfederasyonu üyeleri de aynı amaçla Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. Ayrıca, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri Anıtpark’tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyecek.

KESK’İN EYLEM PLANI

KESK ise 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Bu eylemde üyeler, Milli Kütüphane önünde toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyüş yapacak. Memurların haklarını savunmak adına düzenlenen bu eylemler, hükümetin zam teklifine karşı bir tepki olarak öne çıkıyor.