Memurlar İş Bırakma Kararı Aldı

MEMUR SENDİKALARI EYLEM PLANI HAZIRLIYOR

Hükümet, gerçekleştirdiği ilk toplantıda memur ve memur emeklilerine 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, ardından 2027’nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yine yüzde 4 oranında artış teklifi sunmuştu. Ancak bu teklif konfederasyonlar tarafından reddedildi. İkinci toplantıda Kamu İşveren Heyeti, zam teklifine ek olarak memurların taban aylığını artırmak için 1.000 lira daha ekleme önerisi getirdi. Ancak bu teklifi de kabul etmeyen konfederasyonlar, bugün için iş bırakma ve miting düzenleyeceklerini açıkladı.

MİTİNGLER VE YÜRÜYÜŞLER GERÇEKLEŞECEK

Toplu sözleşme görüşmelerinin 8’inci döneminde, hükümetin sunduğu zam teklifini protesto etmeye hazırlanan Memur Sendikaları Konfederasyonu üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi’nden Anadolu Meydanı’na yürüyecek. Aynı şekilde, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları (Kamu-Sen) Konfederasyonu üyeleri de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir basın açıklaması düzenleyecek. Ayrıca, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri de Anıtpark’tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kadar bir yürüyüş gerçekleştirecek.

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN EYLEM GÜNÜ BELİRLENDİ

KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü bir iş bırakma eylemi gerçekleştirecek ve Milli Kütüphane önünde toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yürüyecek. Bu durum, memurların zam talepleri noktasında yaşanan gerilimin açık bir göstergesi olarak yorumlanıyor.