Memurlar İş Bırakma Kararı Aldı

HÜKÜMETİN TEKLİFİNE TEPKİLER

Hükümet, gerçekleştirilen ilk toplantının ardından memur ve memur emeklilerine 2026’nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027’nin ilk yarısında yüzde 4 ve ikinci yarısında yine yüzde 4 oranında artış önermişti fakat konfederasyonlar bu teklifi kabul etmemişti. İkinci toplantıda Kamu İşveren Heyeti, zam teklifine ilave olarak memurların taban maaşına bin lira eklenmesi yönünde bir öneri sundu. Ancak konfederasyonlar bu teklifi de reddetti ve iş bırakma ile miting yapma planlarını kamuoyuna duyurdu.

MEMURLAR ANADOLU MEYDANI’NA YÜRÜYOR

8’inci dönem toplu sözleşme müzakerelerinde hükümetin sunduğu zam teklifini protesto etmek üzere iş bırakan Memur Sendikaları Konfederasyonu üyeleri, Memur-Sen Genel Merkezi’nden Anadolu Meydanı’na yürümeyi planlıyor. Ayrıca, yine bu kapsamda Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları (Kamu-Sen) Konfederasyonu üyeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenleyecek.

KESK DE EYLEMDE BULUNACAK

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri de aynı amaçla Anıtpark’tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğru yürüyecek. KESK ise 18 Ağustos 2025 tarihinde iş bırakma eylemi organize edecek ve Milli Kütüphane önünde toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyüş yapacak.