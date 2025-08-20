Ekonomi

Memurlar Zam Teklifini Hakeme Sunuyor

TALEPLER YERİNE GETİRİLEMEDİ

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet tarafından beklenen zam oranını almıyor. Memur-Sen, süreç ilerlerken, hükümetle arasında uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Hakem Heyetine taşımaya karar verdi. Hükümet, 2026 yılı için ilk yarıda %11, ikinci yarıda %7, 2027 yılı içinse ilk altı ayda %4 ve ikinci yarıda %4 zam önerdi. Ayrıca, 15 Ağustos 2025’te önerilen 1.000 TL’lik taban aylığı artış teklifinin de tekrar edildiği belirtildi.

GELECEK ADIMLAR NASIL OLACAK?

Taraflar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda zam oranlarını ele alacak. Başvurunun ardından kurul, oransal zam konusunda toplanacak. 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun alacağı karar, oy çokluğuyla belirlenecek. Yasaya göre, bu kurul, 31 Ağustos tarihine kadar memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yılları arasındaki zam oranlarını netleştirecek.

ÖNEMLİ

