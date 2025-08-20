memurlar-zam-teklifini-hakeme-sunuyor

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin kendilerine sunduğu zam oranlarını yeterli bulmadı. Memur-Sen, sürecin sonlarına yaklaşırken, hükümetle olan uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Hakem Heyetine götürmeye karar verdi. Hükümet, belirlediği zam oranlarını 2026 yılı için ilk altı ayda %11, ikinci altı ayda %7, 2027 yılı için ise her iki altı ayda %4 olarak sundu. Ayrıca, 15 Ağustos 2025’te yapılacak 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yine tekrarlandı.

İLERLEYİŞ SÜRECİ

Bundan sonraki aşamada, taraflar memurların zam oranlarını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda görüşecek. Başvurunun ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu “oransal zam” konusunda bir araya gelecek. 11 üyeden oluşan kurul, kararlarını oy çokluğuyla alacak. Yasal çerçeveye göre, kurul, 31 Ağustos’a kadar memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 dönemleri için zam oranlarını belirleme görevini üstlenecek.