Memurlara Yarım Zamanlı Çalışma Hakkı

DOĞUM SONRASI YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI

Devlet Memurları Kanunu’nda 2016 yılında yapılan değişiklikle doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı tanınmıştı. Ancak bu hak, ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmemesi nedeniyle uygulanma fırsatı bulamamıştı. Bu yıl “Aile Yılı” olarak ilan edilmesiyle birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu hakla ilgili yönetmelik taslağını görüş ve önerilere açtı. Yönetmelik yayınlandığında, doğum yapan ya da evlat edinen memurlar, çocuklarının bakımına yönelik daha fazla zaman ayırma fırsatı elde edecek.

HANGİ MEMURLAR YARARLANABİLECEK?

Taslağa göre yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanabilecek olanlar şunlar:

✅ Doğum yapan kadın memurlar ve eşi doğum yapan erkek memurlar, analık veya babalık izni sonrası yararlanabilecek.

✅ Evlat edinen memurlar, bu hakka sahip olacak.

✅ Eşlerin ikisi de memur ise, yarı zamanlı çalışma hakkını dönüşümlü olarak kullanabilecekler.

✅ Doğum veya evlat edinme, memuriyetten önce gerçekleştiyse, memur göreve başladıktan sonra talep ederse bu haktan yararlanabiliyor.

Memurlar, yarı zamanlı çalışmaya başlamadan en az 1 ay önce kurumlarına yazılı olarak başvuru yapacak. Normal haftalık çalışma süresi 40 saat olarak kabul edildiğinden, yarım zamanlı çalışma süresi 20 saat olacak.

ÇALIŞMA DÜZENİ NASIL OLACAK?

Memurlara iki farklı çalışma seçeneği sunulacak:

📌 Belirli günlerde tam gün çalışma

📌 Haftanın her gününe yayılmış kısmi süreli çalışma

Bu yarı zamanlı çalışma hakkı, çocuğun ilkokula başlama tarihini takip eden ayın başında sona erecek.