Meram Belediyesi, Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı’nı kurdu

YENİ BİR YAŞAM ALANI DAHA

Meram Belediyesi, sahipsiz sokak köpeklerine yönelik sorunların çözümü için “Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı” projesini hayata geçirdi. Bu proje sayesinde hem hayvanların zarar görmesi engelleniyor hem de insanların kaygıları ortadan kaldırılıyor. 70 bin metrekarelik alanda kurulmuş olan 7 bin köpek kapasiteli “Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı”, Meram ilçesinde yeni bir yaşam alanı sunuyor.

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI BİR ORTAM

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe genelinde toplanacak olan sahipsiz köpeklerin Sefaköy Mevkisi’nde oluşturulacak bu alanla daha sağlıklı bir yaşam süreceğini duyurdu. Başkan Kavuş, tesisin şehir yaşamını tehdit eden sorunu büyük ölçüde çözeceğini, “Meram sokakları artık çok daha güvenli, sağlıklı ve huzur dolu olacak.” sözleriyle ifade etti.

MODERN VE DOĞAYA UYGUN TASARIM

Meram Belediyesi, insani ve doğal bir yaşam alanı sunmayı amaçlayan bu projeyle Türkiye’ye örnek olmayı hedefliyor. Başkan Kavuş, 70 bin metrekarelik alanın detaylarını basınla paylaştı. Proje tanıtım programına yerel ve ulusal basın üyeleri katıldı. Kavuş, bu projeyi insanların güvenliği ve sahipsiz hayvanların sağlıklı koşullarda yaşamını sürdürmesi için hayata geçirdiklerini vurguladı.

KÖPEKLER İÇİN ÖZEL TASARIMLAR

“Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı”, 7 bin köpek kapasiteli. Tesis, 6 bin 500 köpek için yaşam alanı, 250 köpek kapasiteli karantina ve tedavi bölümünden oluşuyor. İdari binalar, veteriner personeli bölümü, dinlenme alanları gibi donatılarla köpeklerin fizyolojik ve psikolojik sağlığını korumak hedefleniyor. Uzun ömürlü malzemelerle üretilen yemlikler ve suluklar, mevsime dayanıklı polietilen malzemeden yapılmış kulübelerle destekleniyor.

SORUMLULUK VE HAYVAN HAKLARI

Proje, ilçenin sahipsiz sokak hayvanları sorununu insani ve modern bir anlayışla çözmeye odaklanıyor. Başkan Kavuş, bu alanın bir barınak değil, sahipsiz hayvanların rehabilit edildiği bir yaşam alanı olduğunu ifade etti. Projenin, sokak hayvanlarının doğru şekilde yönetilmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Yeni düzenleme ile daha sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirildiğini belirten Kavuş, “Artık ‘yakala, rehabilite et, yaşam alanında tut’ dönemi başladı.” dedi. Bu süreç, sahipsiz hayvanların daha insani şartlarda yaşamasını sağlamak amacını güdüyor. Meram Belediyesi, hem hayvanlar hem de insan hakları açısından önemli bir gelişme kaydetti.

HUZURLU BİR GELECEK HEDEFİ

Başkan Kavuş, sahipsiz hayvanların güvenli ve doğal bir ortamda yaşamasını sağlamak için projeyi geliştirdiklerini ve bu yaklaşımın diğer benzer sorunların çözümüne de örnek olabileceğini ifade etti. Proje, hem sokak hayvanlarının hem de insanların huzurunu gözeten bir anlayışla hazırlanmış durumda.