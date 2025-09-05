Mercedes, Lg İle Anlaştı

ALMAN OTOMOTİV DEVİ MERCEDES-BENZ’E YENİ ANLAŞMA

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, elektrikli araçlar için batarya tedarikini daha da güçlendirmek amacıyla önemli bir anlaşma yaptı. Şirket, 107 GWh kapasiteli büyük bir batarya siparişi vermek için tercih ettiği firma olarak Güney Koreli LG Energy Solution’ı (LGES) seçti.

SİPARİŞİN DEĞERİ 9,3 MİLYAR EURO

Siparişin toplam değerinin resmi olarak açıklanmadığı belirtilse de, Güney Kore kaynakları bu anlaşmanın değerini yaklaşık 9,3 milyar euro olarak tahmin ediyor. Bu anlaşma çerçevesinde LGES, Mercedes’in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tesislerine 75 GWh, Avrupa’daki tesislerine de 32 GWh batarya tedarik edecek.

SİLİNDİRİK PİLLERİN KULLANIMI

LGES tarafından sağlanacak bataryaların, Mercedes’in yeni nesil performans platformları arasında yer alan AMG.EA gibi sistemlerde kullanılacak 46 serisi silindirik piller olması bekleniyor. Mercedes için üretilecek bu pillerin, LGES’in 2026 yılında ABD Arizona’da açmayı planladığı yeni fabrikada imal edilmesi öngörülüyor. Bu fabrikadan Tesla ve Rivian gibi diğer otomobil üreticilerine de tedarik yapılacağı ifade ediliyor.