Merih Demiral, Soruları Yanıtladı!

AMİLLİ FUTBOL TAKIMI GRUPTA MÜCADELE EDECEK

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu’nda mücadele ediyor. Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın ilk karşılaşmasında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan’a konuk olacak. Bu önemli maç, Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda oynanacak ve TSİ 19.00’da başlayacak.

MERİH DEMİRAL’IN AÇIKLAMALARI

Gürcistan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Merih Demiral açıklamalarda bulundu. Merih, “Moralimiz çok iyi. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok hazır durumdayız. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı. Burada olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde sahada cevap vereceğiz.” dedi.

SORUN YALANLANDI

Gürcistan basınından gelen “İki futbolcu arasında sıkıntı olmuş. Ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Merih Demiral, “Sorunuzu tam anlamadım. Kimin arasında sorun çıkmış? Onlar herhalde öyle hayal ediyor. Kimsenin arasında bir sıkıntı yok. Hazırız. Yarın da bunu göstereceğimize eminim.” şeklinde konuştu.

DÜNYA KUPASI İÇİN HEDEF BELLİ

Son derece hazır olduklarını vurgulayan Merih, “Bu maç çok önemli. Bu maçın farkındayız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası dönemine göre kendisini geliştirdi ama biz de kendimizi geliştirdik. Hazırız, antrenmanlarımızı yaptık. Konsantreyiz. İnşallah yarın sahada en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz. Her ihtimal için hazırız. Maç maç bakıyoruz. Herkes motive. Dünya Kupası şansımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İnşallah yarın en iyi şekilde başlayıp, en iyi şekilde grubu bitiririz.” diye ekledi.