Dünya

Merkel: “AB’nin Yıkımını Görebiliriz”

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MERKEL’DEN GÖÇ POLİTİKASI UYARISI

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin (AB) göç politikaları nedeniyle ciddi bir tehdit altında bulunduğunu ifade ediyor. Spiegel’de yer alan bilgilere göre, Merkel, sınır kontrollerinin arttırılması ve tek taraflı alınan önlemler hakkındaki endişelerini dile getirerek, bu uygulamaların Avrupa’nın yıkımına neden olabileceğini belirtiyor. Merkel, Almanya-Avusturya ve Almanya-Polonya sınırlarında yasadışı göçle mücadelede kesin bir başarı elde edilemeyeceğine inanıyor.

AB SINIRLARININ KORUNMASI ZORUNLULUĞU

Merkel, Avrupa Birliği’nin dış sınırlarını korumaya daha fazla odaklanması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, Schengen anlaşması ve Avrupa içindeki serbest dolaşımın tehlikeye girebileceğini de sözlerine ekliyor. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerine yeni göç politikası dâhilinde ek üç milyar euro tahsis edileceğini açıklamıştı. Avrupa Komisyonu, yasadışı göçle mücadele yöntemlerini sertleştirmeyi planlıyor. Bu çerçevede, AB dışındaki yasadışı göçmenler için gözaltı merkezlerinin kurulması gibi yeni tedbirler gündeme geliyor.

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