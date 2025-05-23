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Merkel: “AB Tehdit Altında Olabilir.”

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ALMANYA’NIN GÖÇ POLİTİKALARINA YÖNELİK ENDİŞELERİ

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin (AB) göç politikalarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getiriyor. Spiegel’in haberine göre, Merkel, sınır kontrollerinin artırılması ve tek taraflı önlemler hakkında duyduğu endişeyi ifade ederek, bu yaklaşımların Avrupa’nın çöküşüne neden olabileceğini vurguluyor. Almanya-Avusturya ve Almanya-Polonya sınırlarında yasadışı göçle etkili bir mücadele gerçekleştirilemeyeceğini düşünen Merkel, Avrupa’nın dış sınırlarının korunmasına odaklanması gerektiğini belirtiyor.

POLİTİKALARIN ETKİLERİ ÜZERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Merkel, Schengen anlaşmasının ve Avrupa içindeki serbest dolaşımın risk altında olduğunu ifade ediyor. Öte yandan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerine yeni göç politikası doğrultusunda ek olarak üç milyar euro tahsis edileceğini açıklamıştı. Avrupa Komisyonu, yasadışı göçmenlerle mücadele yöntemlerini sertleştirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda, AB dışındaki yasadışı göçmenler için gözaltı merkezlerinin kurulması gibi yeni tedbirlerin gündeme alındığı belirtiliyor.

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