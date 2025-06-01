Merkez Bankaları Altın Satın Alıyor. Ne Olacak?

DÜNYA MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMINA YÖNELİYOR

Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, tarihi bir altın alım çılgınlığına girmiş durumda. Bu durum yalnızca piyasa zamanlamasıyla alakalı değil. Belirsizliklerin artması, güvenli limana olan talebi de artırıyor. Servet danışmanı Chakravarthy V, LinkedIn’de yaptığı paylaşımda, “Merkez bankaları artık yılda 1.000 tonun üzerinde altın satın alıyor. Bu, küresel olarak çıkarılan her 3 külçe altının 1’inden fazlası demek. Bu sadece bir trend değil, bir sinyal” diye belirtiyor.

PARALARIN GÜVENİ SORGULANIYOR

On yıllar boyunca altın, geleneksel bir değer deposu olarak merkez bankalarının rezervlerinde sessizce varlığını korudu. Ancak 2022’de bazı şeyler değişmeye başladı. Jeopolitik gerilimler ve artan enflasyon, itibari para birimlerinin güvenilirliğini sorgulatır hale getiriyor. Merkez bankaları, fiziksel varlıklara yönelmeye başladılar. Chakravarthy, “Şu anda olan şey küçük bir portföy ayarlaması değil, bir zihniyet değişimi” diyor. Hindistan Merkez Bankası, bunun en iyi örneklerinden biri. Sadece birkaç yıl önce, altın Hindistan’ın rezervlerinin yaklaşık yüzde 6’sını oluşturuyordu. Bugün bu oran iki katına çıkarak yaklaşık yüzde 12-13’e ulaştı.

GÜVENLİ LİMAN OLARAK ALTIN

Bu büyük altın alımı tek bir endişeden kaynaklanmıyor. Küresel risklerin artmasıyla birlikte bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Rusya’nın döviz rezervlerinin dondurulması, Batı para birimlerinde varlık tutmanın kırılganlığını gözler önüne serdi. Yaptırımların yaygın bir jeopolitik araç haline gelmesi, altının hacizlere karşı dayanıklı bir varlık olarak cazibesini artırdı. Gelişmiş ekonomilerdeki enflasyon, kur oynaklıkları ve artan borç seviyeleri, geleneksel güvenli liman olan ABD Hazine tahvillerine olan güveni zayıflattı.

ALTINA GÜVENİN ARTAN TEMELLERİ

Diğer yandan, altının karşı taraf riski yok. Hükümetlerin ya da bankaların ödeme gücüne bağlı kalmadan varlığını sürdürüyor ve değerini on yıllar hatta yüzyıllar boyu koruma imkanı sunuyor. Altın, ABD dolarına olan taleplerini azaltmak ve finansal istikrarsızlık karşısında korunmak isteyen ülkeler için eşsiz bir güvenlik sağlıyor.

KALKAN GÖREVİ GÖRÜYOR

Chakravarthy, geleceğin belirsizliği konusunda net bir tespit yaparak, “Bundan sonra ne olursa olsun, tek bir şey muhtemel: volatilite geliyor. Peki ya altın? Bir lüksten çok bir kalkan gibi görünüyor” diyor.