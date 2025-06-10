Merkez Bankası’ndan Faiz İndirim Sinyali!

MERKEZ BANKASINDAN YENİ REPO İHALESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Haziran 2025 vadeli 100 milyar TL tutarında repo ihalesine bugün çıktı. İhaleye gelen talep 648 milyar 945 milyon TL olarak kaydedildi. Merkez Bankası bu ihale kapsamında piyasalara 99 milyar 999 milyon 999 bin 883 TL fon sağladı. İhalede basit faiz oranları yüzde 46 seviyesinde sabit kalırken, bileşik faiz en düşük, ortalama ve en yüksek olmak üzere yüzde 58,09 olarak gerçekleşti. Bu adım, para politikasında bir gevşeme sinyali olarak değerlendiriliyor.

BANKACILIK HİSSELERİNDEKİ YÜKSELİŞ

İhalenin ardından Borsa İstanbul’da, özellikle bankacılık hisselerinde güçlü bir artış gözlemlendi. Bankacılık endeksi gün içinde yüzde 4’ün üzerinde bir yükseliş gösterdi. İlk işlem saatlerinde yüzde 1,28 değer kazanan bankacılık endeksi, kapanışa doğru hızlanarak 13 bin 604 puana ulaştı. Önceki haftayı 13 bin 50 puanla kapatan endeks, bu şekilde haftalık bazda yüzde 4’ü aşan bir prim gerçekleştirmiş oldu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Piyasada var olan yaklaşık 500 milyar TL’lik likidite açığını göz önünde bulunduran uzmanlar, Merkez Bankası’nın repo faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasının, ilerleyen günlerde politika faizinde bir indirim sinyali olabileceğini belirtiyor. Şu anda gecelik borç verme faizi yüzde 49 seviyesinde yer alıyor. Eğer bu uygulama birkaç gün daha devam ederse, politika faizinde adım adım bir düşüş olasılığı artabilir. Bu beklentinin ışığında, yalnızca bankacılık hisseleri değil, BIST 100 endeksi genelinde de pozitif bir trend hakim oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

İstanbul’da gerçekleştirilen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Faize dayalı ekonomik sistemle kararlılıkla mücadele etmiş bir kardeşinizim” diyerek sözlerine başladı. Geçmişte sıkça belirttiği gibi, “Her ne surette olursa olsun faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi ifade ettim. Bunun yanında faizin ekonomide, üretimde, ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara dikkat çektim.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tayyip Erdoğan olarak faizsiz ekonomiye olan özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dile getirmeye devam edeceğim.” şeklinde konuştu.