Merkez Bankası’ndan Papara Açıklaması

YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir soruşturma süreci başlatıldı. Bu çerçevede elektronik ödeme sistemi sağlayıcısı Papara üzerinde bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında, 13 kişinin gözaltına alındığı ve 10 şirkete el konulduğu kaydedildi. Gözaltına alınanlar arasında Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı da yer alıyor.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma sonucunda bazı mal varlıklarına da el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında bir yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç ve yedi daire bulunuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu süreçte el konulan mal varlıklarının toplam değerinin 5 milyar lira olduğunu aktardı.

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararıyla, Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Merkez Bankası’nın yayımladığı bildiride, “İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Kullanıcıların ödeme ve fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.” ifadeleri kullanıldı.

PAPARA YASA DIŞI BAHİSTE KULLANILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve çeşitli diğer kurumlardan alınan raporlara dayanarak, Papara’nın yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde sistematik olarak kullanıldığı belirtildi. Şirketin, bu suçun işlenmesine yardımcı olduğu ve para transferini kolaylaştırdığı ifade ediliyor.

BİNLERCE HESAP YASA DIŞI SİTELERDE KULLANILDI

Yapılan analizlerde, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesapların yüksek miktarda yasa dışı finansal hacim oluşturduğu açıklandı. Söz konusu hesaplar aracılığıyla elde edilen yasa dışı tutarın 12 milyar 879 milyon 558 bin lira olduğu duyuruldu.

ÖRTÜLÜ ANLAŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içerisinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır.” denildi.